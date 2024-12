Besinnliche Chormusik am Dreikönigstag in Oberschönenfeld

Das Vokalensemble QuintenZirkel ist mit seinem traditionellen Weihnachtskonzert am Dreikönigstag (Montag, 6. Januar) um 15.30 Uhr in der Abteikirche Oberschönenfeld zu hören. Unter dem Titel „Adeste fideles“ interpretieren die Sängerinnen und Sänger Gregorianische Choräle, weihnachtliche Motetten und Lieder sowie alpenländische Weisen wie den berühmten Andachtsjodler. Die besinnliche Chormusik soll den Glanz der Heiligen Nacht nochmals aufscheinen lassen. Den Konzertbesucherinnen und -besuchern soll jene Glaubenswahrheit bewusst werden, die im Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ hell und klar vom Chor der Engel den Menschen zugerufen wird, und in der Liederzeile „Christ, der Retter ist da!“ erklingt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. (AZ)

