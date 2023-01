Bis an die Grenze

Welche Grenzen befinden sich in unseren Köpfen - und welche Grenzen werden uns gesetzt? Mit diesem vielschichtigen Thema befasst sich die aktuelle Sonderausstellung im Museum Oberschönenfeld. Es geht um Grenzen im Raum, bewachte und grüne Grenzen, aber auch um Grenzen in der Zeit und darum, wo denn die Grenze ist, was nicht mehr erlaubt ist. Und wo haben wir unsere eigenen Grenzen, die wir nicht überschreiten wollen und die uns gegenüber niemand überschreiten darf? Mit all diesen Facetten des Themas befasst sich die Schau in Oberschönenfeld, die noch bis zum 16. April zu sehen ist. (AZ)