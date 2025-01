Das fotografieren Kinder und Jugendliche in der Natur

Unter dem Motto „Schau doch mal hin! – Mit der Kamera auf Entdeckungsreise in Bayerns Natur“ zieht der Fotowettbewerb „Natur im Fokus“ Kinder und Jugendliche ins Freie. Er möchte sie dazu anregen, ihre natürliche Umgebung genauer in den Blick zu nehmen und sich mit der heimischen Natur zu beschäftigen. Dabei geht es um interessante Motive, spannende Bildkompositionen und vor allem um Kreativität.

Was in Oberschönenfeld zu sehen ist

2023 reichten knapp 1.000 Kinder und Jugendliche aus Bayern mehr als 2.300 Fotos ein. Eine Jury vergab 18 Preise in zwei Kategorien: Beim Thema „Blumen, Blüten, Bestäuber“ lag der Fokus auf der Vielfalt der Blüten und Bestäuber. Die zweite Kategorie „Wälder, Wiesen, Wildnis“ sollte dazu anregen, verschiedene Lebensräume der wilden Tiere und Pflanzen Bayerns zu entdecken.

Der Wettbewerb wird gemeinsam mit dem Bayerischen Umweltministerium ausgerichtet, auch das Naturkundemuseum Bayern und der LBV Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern mit der Naturschutzjugend im LBV sind dabei.

Die prämierten Fotos werden in der Wanderausstellung „Natur im Fokus on Tour 2024“ gezeigt. Seit März 2024 tourt die Wanderausstellung durch ganz Bayern und ist noch bis Ende Februar im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld zu bestaunen. Nähere Informationen zum Fotowettbewerb und zu den Ausstellungsterminen stehen im Internet unter www.natur-im-fokus.bayern.de