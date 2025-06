Das Museum Oberschönenfeld veranstaltet am 29. Juni sein beliebtes Sommerfest

Beim Sommerfest am Sonntag, 29. Juni, in Oberschönenfeld wird wieder viel geboten. Kinder können von 11 Uhr bis 16 Uhr an mehreren Mit-Mach-Aktionen teilnehmen und dabei mit Textilien und Papier werken oder Buttons herstellen. Das Moussong-Figuren-Theater spielt für Kinder ab vier Jahren dreimal das Stück „Die drei Wünsche“. Für charmant-musikalische Unterhaltung sorgt die sechsköpfige Band „Belleville Swing et Chanson“, die den Swing vergangener Epochen aufleben lässt und seine Zuhörer wahlweise ins French Quarter von New Orleans oder nach Nizza entführt. Tänzerisch wird es lustig beim Crossover-Projekt Bavarian Line Dance. Es verbindet Elemente aus dem amerikanischen Line Dance mit der bairischen Tanzkultur. Der Tanzmeister Magnus Kaindl leitet mit Live-Musik von ScheinEilig an und zeigt, dass Tanzen ohne Tanzpartnerin oder -partner nicht nur funktioniert, sondern auch großen Spaß macht. Hier darf mitmachen, wer sich traut und offen fürs Formationstanzen ist.

Kulinarische und kulturelle Schmankerl

Wer davon Hunger bekommt, kann sich deftige lokale Metzger-Schmankerl schmecken lassen oder Flammkuchen genießen. Für den süßen Appetit zwischendurch gibt es Kaffee und Kuchen und für die kleinen Gäste ein Eis-Fahrrad. Als Besonderheit warten Drinks aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft. Das Museum bietet zudem Führungen durch seine aktuellen Ausstellungen an. Im Volkskundemuseum nimmt die Sonderausstellung ihre Besucher auf eine spannende Reise durch die Welt des täuschend Echten und der echten Täuschung mit, bei der sich immer wieder die Frage stellt: echt oder fake? Das Kunstforum Oberschönenfeld zeigt zudem die inspirierenden Werke von sieben Künstlerinnen aus dem Material Papier.

Interessantes für Natur- und Gartenfreunde

Nicht nur museumsbegeisterte Leute kommen auf ihre Kosten – auch Naturfreundinnen und -freunde erwartet beim Sommerfest in Oberschönenfeld ein interessantes Programm. So informiert der Imkerverein Naturpark Augsburg Westliche Wälder zu den Themen Bienen, Bienenhaltung, Wildbienen, Umwelt und Natur. Jürgen Herzing präsentiert im Staudenhausgarten des Bauernmuseums unter dem Motto „Stabiler Stiel für Schaufel, Spaten und Besen“ seine circa 1907 erbaute Stielmaschine der Firma Martin und Mühlig. Die wahrscheinlich letzte ihrer Art im Augsburger Land funktioniert noch immer und ermöglicht einen seltenen Einblick in die historische Produktion von Schaufel- und Besenstielen. Und im Naturpark-Haus können Kinder und Erwachsene den Aktionsraum „Glücksgefühl Natur“ erkunden. (AZ)

