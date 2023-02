Freundeskreis spendet der Abtei in Oberschönenfeld 40.000 Euro

Bei der Jahreshauptversammlung übergibt der Freundeskreis 40.000 Euro an Äbtissin Gertud Pesch. Mit dem Geld können wichtige Arbeiten finanziert werden

Die gestiegenen Energiekosten machen auch vor der Abtei Oberschönenfeld nicht halt. Sowohl bei den Strom- als auch bei den Heizkosten ist eine Verdoppelung der Kosten eingetreten. Da war die Freude groß, dass der Freundeskreis auch heuer wieder mit einer Rekordspende von 40.000 Euro die Abtei unterstützen konnte. Überreicht wurde das Geld bei der Jahreshauptversammlung im voll besetzten Gästesaal an Äbtissin Gertrud Pesch.

In seinem Rückblick ging Vorsitzender Ferdinand Reithmeyr auf die zahlreichen Aktivitäten des Vereins ein. Verschiedene Konzerte, das Kloster- und Museumsfest gemeinsam mit dem Bezirk Schwaben sowie die Teilnahme am Weihnachtsmarkt haben zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen und großzügigen Spenden zu einer soliden Haushaltslage geführt. So war es dem Freundeskreis möglich, auch in diesem Jahr dem Kloster eine große Spende zu überreichen.

Geld wird für zahlreiche Sanierungen im Kloster Oberschönenfeld verwendet

Mit diesem Geld werden wichtige Arbeiten finanziert, wie der ehrenamtliche Finanzberater des Klosters, Wolfgang Warisch, berichtete. Mit dem Geld konnten insbesondere weitere Sanierungen im Sanitärbereich, die Installation einer neuen Brandmeldeanlage sowie die Modernisierung der Trinkwasseranlage mitfinanziert werden. Er stellte auch das geplante Hackschnitzelheizwerk vor, dass künftig die Wärmeversorgung des Klosters auf eine CO 2 - neutrale Basis stellen soll. Die Äbtissin dankte dem Freundeskreis, dass er mit unermüdlichen Einsatz helfe, als liebenswerter Gärtner "die Seele zum Blühen" zu bringen.

Über das umfangreiche Programm des Freundeskreises für dieses Jahr informierte abschließend Reithmeyr. Neben zahlreichen geistlichen und kulturellen Veranstaltungen nannte er verschiedenen Wallfahrten sowie das Klosterfest und den Adventsmarkt als wichtige Programmpunkte. Er appellierte an die Mitglieder, auch heuer wieder den Freundeskreis "zum Wohle des Klosters" tatkräftig zu unterstützen. (AZ)

