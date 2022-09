Für Kinder ist im Museum Oberschönenfeld alles in Butter

Im Ferienkurs "Brot und Butter selbst gemacht" dürfen 17 Kinder in Oberschönenfeld selbst anpacken. Eine "Roboterkuh" erregt großes Aufsehen.

Ein ofenfrisches Brot mit Butter und etwas Schnittlauch. Es braucht nicht viel für eine gute Brotzeit. Das Brot und die Butter jedoch selbst herzustellen ist eine besondere Erfahrung. Im Kurs "Brot und Butter selbst gemacht", den das Volkskundemuseum Oberschönenfeld in seinem Ferienprogramm anbietet, backen 17 Kinder im Alter von elf bis sieben Jahren ihr eigenes Brot und schleudern eigenhändig die Milch zu Butter. Mit einem Simulator testen sie ihre Melkfähigkeiten.

Spielerisches Melken: Die "Roboterkuh" erregt großes Aufsehen

Bevor es zum kulinarischen Teil des Kurses kommt, besucht die Gruppe eine Führung des Museums zum Thema "Tradition und Umbruch. Landleben im Wandel". Der 11-jährige Michael aus Augsburg erzählt von der Führung. "Wir haben gesehen, wie man früher Brot und Butter gemacht hat und wie man melkt". Der Höhepunkt der Führung ist ein Melkcomputer bei dem die Kinder selbst anpacken und melken dürfen. "Am besten fand ich die Roboterkuh, bei der man gegen einen Melkprofi antreten musste, das war echt cool", sagt der 11-jährige Paul aus Klosterlechfeld.

"Das mit der Kuh hat sich schon komisch angefühlt, aber das war ein cooles Spiel und man musste den Becher voll bekommen", berichtet die 10-jährige Sophia aus Großaitingen. Der Simulator gibt keine Milch, soll aber ein Gefühl für das echte Melken geben. "Da können sich die Kinder ausprobieren und der Computer errechnet dann wie viel Milch das bei einer echten Kuh gewesen wäre", sagt die Museumspädagogin Martina Laux, die den Kurs zusammen mit der Volontärin Annika Ramsaier leitet. Nach der Führung findet sich die Gruppe draußen an einem großen Tisch neben dem Holzofen zusammen. Nun geht es an die Butterherstellung.

Butterschleudern macht den Kindern in Oberschönenfeld Spaß

Bevor die Kinder ihr eigenes Brot in einem echten Holzofen backen, dürfen sie selbst die Milch zu Butter schleudern. Jedes Kind hat sein eigenes Glas dabei. Dieses wird mit Milch gefüllt und nun kräftig geschüttelt. "Oh nein, ich glaube, ich habe schon Quark", sagt der 7-jährige Phillip aus Klosterlechfeld, als er nach einiger Zeit einen Blick hineinwirft. Zeitgleich wird eine große Butterschleuder herumgegeben, bei der jedes Kind drehen darf. "Die Schleuder find ich am besten", sagt die 9-jährige Eva aus Großaitingen. Das Angebot gehört zu den beliebtesten im Ferienprogramm. Der Kurs sei eigentlich immer ausgebucht, weiß auch Martina Laux.

Die Kinder bereiten ihre Brotzeit an diesem Tag komplett selbst zu. Mit einer Ausnahme: "Wir bereiten den Teig hier schon vor", sagt Laux. Nach dem Brotbacken werde sich die Gruppe mit der selbst gemachten Butter und verschiedenen Kräutern bei einer schönen Brotzeit noch zusammensetzen, so die Museumspädagogin.

Christine Hofmann-Brand, die seit Juni für die Öffentlichkeitsarbeit des Museums zuständig ist, schwärmt von ihren Eindrücken über den Kurs. "Die quirligen Kinder und dieser Geruch des geschürten Holzofens: das ist immer eine tolle Atmosphäre", sagt sie.