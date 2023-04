Großer Erfolg: Ausstellung "Über Grenzen" in Oberschönenfeld verlängert

Aufgrund des großen Zuspruchs wird die Sonderausstellung in Oberschönenfeld verlängert. Am 23. April findet dazu eine "Midissage" mit einem Podiumsgespräch statt.

Grenzen sind allgegenwärtig. Manche sind hilfreich, manche störend. Die einen existieren räumlich, die anderen im Kopf. Wie geht es Menschen, die ständig auf Grenzen stoßen? Wie schaffen sie es, sie zu überwinden und was haben sie dabei erlebt? Damit setzt sich die Sonderausstellung „Über Grenzen. Menschen in Schwaben und ihre Geschichten“ im Museum Oberschönenfeld auseinander, die aufgrund der großen Resonanz bis zum 8. Oktober verlängert wird.

Im Zentrum der Ausstellung stehen Geschichten von Menschen

Im Zentrum der Ausstellung stehen Geschichten von Menschen, die unterschiedlichste Grenzerfahrungen gemacht haben. Da ist zum Beispiel der Räuber Hiasl aus Kissing, der sich über Jahre hinweg seiner Verhaftung entzog, indem er ständig zwischen den vielen Territorien wechselte, aus denen Schwaben einst bestand. Daneben werden beispielsweise auch Fluchtversuche aus der damaligen DDR ebenso beleuchtet wie etwa die Geschichte einer Somalierin, die in Deutschland auf vielerlei Grenzen gesellschaftlicher Art stieß. Audio-Stationen mit autobiografischen Erzählungen, Mitmach-Stationen und vieles mehr machen die Ausstellung zu einem kurzweiligen Erlebnis.

Eine labyrinthartige Rauminstallation lädt zudem dazu ein, in das Thema Grenzen einzutauchen. Hier sind Kunstwerke zu entdecken, die den Blick erweitern. Die Fotografien des Künstlers Julian Röder bieten Einsichten in die hochtechnisierten Kontrollen der EU-Außengrenzen, die Brailleschrift-Arbeit von Adi Hoesle konfrontiert mit Barrieren und der Videokünstler Christian Jankowski bat Zollbeamte an der Schweizer Grenze, ihre Nationalhymnen zu singen.

Anlässlich der Verlängerung findet am Sonntag, 23. April, eine Midissage statt mit einem Podiumsgespräch über unterschiedliche Grenzerfahrungen, Kurzführungen durch die Ausstellung und vielem mehr. An diesem Tag endet auch die Ausstellung „Ich male, also bin ich. Adi Hoesle“. Der Künstler wird an diesem Tag vor Ort sein.

Rahmenprogramm am 23. April in Oberschönenfeld

10 Uhr: Das Kloster und seine Grenzen - Geländeführung zusammen mit Naturpark-Ranger Max Fader; 11 Uhr: Künstlergespräch mit Adi Hoesle in der Schwäbischen Galerie; 13 Uhr: Performance mit Claudia Böhme am Kunstwerk und „Die blinde Vorleserin“ von Adi Hoesle; 14 und 16 Uhr Uhr: Kurzführung „Über Grenzen“ mit Kuratorin Annika Ramsaier; 15 Uhr: Midissage im Museumshof, Podiumsgespräch über unterschiedliche Grenzerfahrungen. Begleitprogramm zur Ausstellung unter www.mos.bezirk-schwaben.de. (AZ)

