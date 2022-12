Zwei Weihnachtsmärkte bieten Adventsstimmung vor prächtigen Klosterkulissen

Advent im Augsburger Land: In Oberschönenfeld und Holzen gehen jetzt zwei besonders stimmungsvolle Veranstaltungen los, die auch ein kulturelles Begleitprogramm bieten.

Die Adventszeit steuert auf die Halbzeit zu und im Augsburger Land finden zwei beliebte Weihnachtsmärkte statt. In Oberschönenfeld und in Holzen werden die Buden in schöner Klosteratmosphäre aufgebaut. Hier die wichtigsten Infos zu den beiden immer gut besuchten Veranstaltungen.

Oberschönenfeld: Traditionell am dritten Adventswochenende veranstaltet der Bezirk Schwaben auf dem Areal der 800 Jahre alten Klosteranlage einen Markt mit heimischem Kunsthandwerk, ausgefallenen Geschenkideen und Essen aus der schwäbischen Küche. Über 50 Aussteller haben ihr Kommen zugesagt. Manche Kunsthandwerker hat der Bezirk sogar aus dem Ries oder Allgäu engagiert. Neben Vorführungen ihres Könnens bieten die Aussteller Handwerk in Holz, Glas, Keramik, Metall und Textil für Geschenkideen. Die Bayerischen Staatsforsten bieten frisch geschlagene Christbäume aus ihren Wäldern zum Verkauf an.

Die vorweihnachtliche Atmosphäre des Oberschönenfelder Weihnachtsmarktes auf dem Areal der 800 Jahre alten Klosteranlage im idyllischen Schwarzachtal ist weithin unvergleichlich Foto: Marcus Merk (Archiv)

Konzerte und der Besuch vom Nikolaus wecken die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Da der Markt immer viele Menschen anlockt, ist der Parkplatz oft sehr belegt. Daher wird es die Möglichkeit zum Transfer geben. Der kostenlose Shuttlebus bringt Besucher im Rundkurs vom Bahnhof Gessertshausen über den Bahnhof Margertshausen zum Weihnachtsmarkt (in der Regel im 30-Minuten-Takt). Bei der Rückfahrt vom Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt hält der Bus bei den meisten Fahrten etwa zehn Minuten am Bahnhof Gessertshausen, bevor er nach Margertshausen weiterfährt.

Während der Dauer des Weihnachtsmarkts ist der Eintritt in sämtliche Museumsgebäude und Ausstellungen frei. Das sind die Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes: Freitag, 9. Dezember, 16 bis 20 Uhr, Samstag, 10. Dezember, 12 bis 20 Uhr, Sonntag, 11. Dezember, 12 bis 19 Uhr.

Kloster Holzen: Am dritten und vierten Adventswochenende findet vor der stimmungsvollen Kulisse des ehemaligen Klosters der Advents- und Handwerksmarkt statt. Geboten werden weihnachtliche Marktstände mit Kunsthandwerk und Kulinarischem, Kinderkarussell und mehr.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Gleichzeitig gibt es ein reichhaltiges kulturelles Begleitprogramm mit vielen Konzerten in der Klosterkirche. Am dritten Adventswochenende treten auf der QuintenZirkel und Brass pur, außerdem heißt es am Sonntagabend "Ehingen - wie es singt und klingt." Am vierten Adventswochenende gibt es dann süddeutsche und französische Weihnachtsmusik sowie zwei Adventskonzerte. Die Auftritte finden jeweils statt an den Samstagen um 16 Uhr und an den Sonntagen um elf und 18 Uhr. Der Markt hat samstags von 15 bis 20 Uhr und sonntags von zwölf bis 20 Uhr geöffnet. (kar/cf)