In Oberschönenfeld entsteht neuer Lebensraum für Wildbienen

Auf einer Wiese am Parkplatz des Klosters Oberschönenfeld bauen Imker eine Anlage, um das massive Artensterben bei den Wildbienen aufzuhalten.

Die ersten Wildbienen sind bei wärmerem Tagen schon jetzt zu beobachten. Fleißig sammeln sie Blütenpollen und bauen erste Wohnungen beziehungsweise Nistplätze. Ebenfalls fleißig sind die vielen Imker und Imkerinnen aus dem westlichen Landkreis. Auf einer Wiese am Parkplatz des Klosters Oberschönenfeld bauen sie ein Wildbienenareal "Best Practice".

Tipps und Tricks: So wird Ihr Garten bienenfreundlich 1 / 5 Zurück Vorwärts 1. Den Garten ein Stück verwildern lassen und dort kleine Blühecken oder Blühstreifen als Nahrungsquelle für Bienen anzulegen.

2. Keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel verwenden.

3. Brutplätze für Bienen schaffen durch das Auslegen von altem Totholz, kleiner Sandhaufen oder das Aufstellen von Insektenhäusern.

4. Kleine Wasserschalen zum Trinken aufstellen.

5. Vermieden werden sollten pflegeleichte Gärten, wo nur Rasen oder Schotterflächen zu finden sind.

Nach umfangreichen Grabungen und Anlegen von Fundamenten wurde dort eine Abbruchkante aus Lehm modelliert, Sandlinsen angelegt, Steinmauern gebaut, Totholz aufgestellt und viele weitere Beispiele für Plätze angefertigt, an denen sich Wildbienen am liebsten niederlassen. Ergänzt wird die Anlage noch mit Anpflanzungen, die ganzjährig Nahrung für alle blütenbestäubende Insekten anbieten. Das Projekt leitet Gebhard Singl aus Deubach, ein Experte für Wildbienen und Gartenbau des Bezirksverbands Imker Schwaben.

QR-Codes geben genaue Anleitungen zum Nachbau

Geplant ist eine Beschilderungen der einzelnen Anschauungsbeispiele, die zusätzlich mit einem QR-Code versehen werden. Dieser Code führt dann zu einer IT-Plattform, wo der Gartenbesitzer genaue Anleitungen zum Nachbau abrufen kann. Es finden sich dabei ausführliche Informationen zu geeigneten Materialien, Standortbedingungen und vielen nützlichen Tipps, wie man im eigenen Garten den Wildbienen wieder mehr (Über) Lebensraum geben kann. Auch eignen sich diese Beispiele für sogenannten "Eh da Flächen", wie sie alle Gemeinden und Kommunen in großer Menge im Bestand haben. Denn das Mitwirken aller Flächenbesitzer ist notwendig, um das massive Artensterben bei den Wildbienen aufzuhalten.

Die Initiative dieses Projekts stammt von Rainer Holzapfel, dem Vorsitzenden des Bezirksverbands Imker Schwaben. Projektpartner ist der Bezirk Schwaben, der nicht nur Eigentümer der Wiese ist, sondern das Projekt auch personell, ideell und finanziell unterstützt. Es ist laut Holzapfel durchaus denkbar, das dieses "Best Practice" auch in anderen schwäbischen Landkreisen gebaut werden soll, um zu zeigen, was jeder aktiv tun kann, "um unsere Heimat und den Lebensraum artgerechter, nachhaltiger und enkeltauglich zu gestalten". (AZ)

