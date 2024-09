Kasperls heilsamer Geburtstagsstrauß

Ein Strauß kann nicht nur Freude schenken, sondern auch heilsam sein. Das lernt Kasperl im Wald und teilt sein Wissen gerne mit allen Kräuterbegeisterten. Wer Lust hat, mitzukommen, findet sich am Samstag, 21. September, um 14 Uhr am Grillplatz in Oberschönenfeld ein, ausgerüstet mit gutem Schuhwerk und wettergerechter Kleidung. Die Veranstaltung dauert bis 16 Uhr. Kosten pro Familie: 15 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Naturpark Augsburg-Westliche Wälder unter Telefon 08238/5079360 oder per E-Mail an anmeldung@naturpark-augsburg.de. (AZ)