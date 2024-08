Konzert in der Abteikirche zum Feiertag Mariä Himmelfahrt

Am Feiertag Mariä Himmelfahrt, 15. August, findet um 15.30 Uhr in der Abteikirche Mariä Himmelfahrt in Oberschönenfeld ein Kirchenkonzert statt, das unter dem Motto „Maria, Mater gratiae“ steht und gleichzeitig eine meditative Form des Lobpreises Mariens darstellt. Es singen Brigitte Thoma und ihre Tochter Anna-Maria Thoma – beide Sopran. Und an der Orgel spielt Stephanie Knauer. Auf dem Programm stehen gefühlvolle und empfindsame Vertonungen von Komponisten des 16. bis 19. Jahrhunderts: Gabriel Fauré, Camille Saint-Saens, Robert Schumann, Jakob Arcadelt, Josef G. Rheinberger und Wolfgang A. Mozart .Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Es wird jedoch um eine Spende gebeten. (AZ)

