Künstler zeigen ihr "Buntes Schwaben" in Oberschönenfeld

So bunt sehen Künstler die Region: Eine Sonderausstellung zum 70. Jubiläum des Bezirks Schwaben in Oberschönenfeld Bietet Landschaften besonderer Art.

Kunst und Kultur im Bezirk Schwaben haben viele verschiedene und spannende Facetten. Dies zeigt bis 24. September die Kunstausstellung „Buntes Schwaben“ in der Schwäbischen Galerie. Zum 70. Geburtstag des Bezirks Schwaben, der in diesem Jahr gefeiert wird, hat das Team des Museums Oberschönenfeld außergewöhnliche Arbeiten aus verschiedenen Gestaltungstechniken zusammengestellt, die gemeinsam ein vielseitiges Bild ergeben.

Hartmut Pfeuffer hat Fotografien der Lehmhäuser in Kasbah als großformatige Gemälde neu gestaltet. Foto: Marcus Merk

Vom Bodensee über das Allgäu bis hin ins Donau-Ries – in „Buntes Schwaben“ teilen elf Künstlerinnen und Künstler zum 70. Jubiläum des Bezirks ihren Blick auf Schwabens abwechslungsreiche Landschaften. Überdies holen sie mit Werken aus den unterschiedlichsten Ecken die weite Welt in die Region. Geboten wird eine vielfältige Auswahl an Gemälden, Skulpturen und Grafiken, aber auch Fotos, Videos und Installationen.

Oberschönenfelder Schau zeigt vier Themenkreise

Vier Themen machen die Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung lebendig: „Landschaften und Landart“, „Menschen und Orte“, „Die Welt zu Gast in Schwaben“ sowie „Cartoons“. „Es ist ein besondere, anspruchsvolle Ausstellung, mit der ich schon lange schwanger gegangen bin“, sagt die Kunsthistorikerin Gudrun Szczepanek. Sie hat die Ausstellung kuratiert.

Stephan Huber hat zwei Alpengipfel akribisch als Gipsobjekte gestaltet. In Anlehnung an die Skulpturen der klassischen Antike, die nicht zuletzt im 19. Jahrhundert wegen ihrer weißen Farbe für "perfekt" gehalten wurden, wählte er auch weiß. Foto: Marcus Merk

In „Landschaften und Landart“ stoßen Besucherinnen und Besucher unter anderem auf die frei gestalteten Alpenlandschaften Horst Heilmanns, entdecken mit Stephan Hubers „perfect sculptures“ zwei Allgäuer Berggipfel – die sich in ihrer hell weißen Gestaltung auf die Statuen der Antike beziehen, welche lange Zeit als "perfekt" angesehen wurden. Dazu bieten Klaus Konzes ungewöhnliche abstrakte Gemälde eine Sicht zu den „Vier Elementen“, welche die Betrachtenden gleichsam in die Bilder hineinzieht.

Klaus Konze stellt sich die „Vier Elemente“ als farbige Felder vor. Foto: Marcus Merk

Harry Meyer gruppiert verschiedene große, hochformatige pastose Ölbilder zu einer neuen Landschaft, welche von den grünen Wiesen bis hinauf zu Berggipfeln reicht. Dabei entsteht ein Querschnitt der Schwäbischen Landschaften. Hier und in kleinformatigen Baumbildern bildet die dick aufgetragene Ölfarbe geradezu ein Relief.

Wie ein Gundelfinger Heldendenkmal aus der Nazizeit in ein Friedensmonument umgestaltet wurde, zeigt Cornelia Rapp in einer Videoinstallation. Foto: Marcus Merk

Im Freigelände des Museums sind zudem die in hellen Farben bemalten Strohballen aus dem Land-Art-Projekt „Kleider für die Landwirtschaft“ von Brigitte Heintze zu sehen. Diese hatte sie nach einem Unwetterschaden noch am Tag der Vernissage wieder fertiggestellt.

Brigitte Heintze bemalte Heuballen für ihr Landart-Projekt „Kleider für die Landwirtschaft“. Foto: Marcus Merk

Mit den Landschaften Marokkos, der Vereinigten Staaten und Finnlands setzen sich wiederum die Künstler Hartmut Pfeuffer, Karl Siegfried Büchner und Brigitte Heintze in „Die Welt zu Gast in Schwaben“ auseinander. Während es Karl Siegfried Büchner in seinen Bildern zu Wyoming um malerische Formulierungen, um Reduktion zugunsten von Farbklängen und Gestik geht, erscheinen die gemalten Lehmbauten von Hartmut Pfeuffer fast fotorealistisch.

Karl Siegfried Bühner gewinnt demselben abstrahierten Landschaftmotiv immer neue Stimmungen ab. Foto: Marcus Merk

Doch nicht nur Landschaften, sondern auch „Menschen und Orte“ finden sich in zahlreichen Arbeiten: Ingeborg Prein nimmt sich des Themas in Form von Keramikplastiken an.

Ingeborg Prein nennt ihre nach Keramikskulpturen gegossenen kleinen Bronzeskulpturen „dolce far niente" („Süßes Nichtstun“). Foto: Marcus Merk

Erika Kassnel-Henneberg wiederum nimmt mit ihrer Videoinstallation „Postludium“ die Betrachtenden mit in den Gasometer in Augsburg-Oberhausen. Ergänzt werden die genannten Themen im Kabinett im Erdgeschoss des Bräumeisterstadels durch die Zeichnungen und Cartoons von Dieter Olaf Klama, die Situationen aus dem Leben hintergründig und humorvoll skizzieren.

Menschliches und Allzumenschliches nimmt der Karikaturist Dieter Olaf Klama pointiert aufs Korn. Foto: Marcus Merk

Die Ausstellung „Buntes Schwaben“ ist noch bis zum Sonntag, 24. September, jeweils Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr in der Schwäbischen Galerie des Museums Oberschönenfeld zu sehen. Gruppen erhalten auch nach Vereinbarung zutritt.