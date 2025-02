Märchen- und alptraumhafte Motive im Kunstforum Oberschönenfeld

Das Kunstforum Oberschönenfeld, das sich bisher Schwäbische Galerie nannte, stellt in einer ihrer nächsten Ausstellungen Werke von Katharina Schellenberger aus. Die freischaffende Künstlerin, die inzwischen in Landsberg am Lech lebt und auch arbeitet, präsentierte ihre Malerei unter anderem bereits auf der Biennale in Venedig. Zuletzt erhielt sie den Sonderpreis der Franz Schmid Stiftung des Künstlerhauses Marktoberdorf. Ihre Werke befinden sich im Besitz öffentlicher Sammlungen, etwa den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und beim Bezirk Schwaben. Das Kunstforum zeigt neuere, farbenfrohe Gemälde aus ihrer Werkserie „Innenleben“. Die Motive sind teils märchenhaft, teils bedrohlich, wie in einem Alptraum. Die Ausstellung wird durch Papier- und eine Videoarbeit bereichert, sowie durch historische Porzellan-Püppchen, welche die Künstlerin seit Langem sammelt. Das Kunstforum Oberschönenfeld zeigt die Ausstellung unter dem Titel „Katharina Schellenberger. Innenleben“ von Sonntag, 16. Februar, bis Sonntag, 27. April, dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr (Faschingsdienstag geschlossen). Mehr Infos auch zur Ausstellung unter www.mos.bezirk-schwaben.de im Internet. (AZ)

