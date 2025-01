Mediationstag am 8. Februar in Oberschönenfeld

Am Samstag, 8. Februar, von 9.30 bis 16.30 Uhr findet ein Mediationstag in der Abtei Oberschönenfeld statt. Im Wechsel werden Teilnehmende die stille Zeit vor Gott, geistliche Impulse, Körperwahrnehmungen und Mediationsübungen erleben. Der Mediationstag wird von Sr. M. Dorothea Körper geleitet. Anmeldung per E-Mail an sr.dorothea@abtei-oberschoenenfeld.de oder unter der Telefonnummer 08238/962519. (AZ)

