Meditativer Lobpreis zu Mariä Himmelfahrt in Oberschönenfeld

An Mariä Himmelfahrt, 15. August, findet um 15.30 Uhr in der Abteikirche Mariae Himmelfahrt in Oberschönenfeld ein Konzert unter dem Titel „Maria, Mater gratiae“ statt. Es singen Brigitte Thoma und ihre Tochter Anna-Maria Thoma (beide Sopran), an der Orgel spielt Stephanie Knauer. Auf dem Programm stehen gefühlvolle und empfindsame Vertonungen von Komponisten des 16. bis 19. Jahrhunderts als meditativer Lobpreis Mariens. Unter den Komponisten sind Camille Saint-Saens, Robert Schumann, Josef G. Rheinberger und Wolfgang A. Mozart. Brigitte Thoma wirkt nach zahlreichen Opernengagements in Passau, Coburg, Osnabrück und Kiel heute als anerkannte und erfahrene Konzertsängerin und Gesangspädagogin. Ihre Tochter Anna-Maria Thoma studierte Gesang an der Musikhochschule München und ist seit 2011 an der Theater-Akademie München (Prinzregententheater) tätig. 2014 erhielt sie den Bayerischen Kunstförderpreis. Stephanie Knauer ist 1971 in Augsburg geboren. 2001 schloss sie ihr Studium an der Musikhochschule Augsburg/Nürnberg mit „Auszeichnung“ und die Meisterklasse 2003 mit dem Meisterklassendiplom ab. Sie ist eine der wenigen Pianistinnen, die auf dem originalen Stein-Hammerflügel von 1785 im Augsburger Mozarthaus spielen dürfen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird um Spenden gebeten. Das Konzert wird von der Regionalentwicklung Augsburg Land West im Rahmen des Projektes „Musik im Naturpark“ gefördert. (AZ)

