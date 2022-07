Oberschönenfeld

vor 49 Min.

Museum Oberschönenfeld deckt im Herbst "Grenzen" auf

Ab dem 30. Oktober ist Jonas Maria Ried mit der Ausstellung "Talking To Cows" zu sehen. Er entwickelte ein speziell auf das Gehör von Kühen abgestimmtes Instrument.

Plus Mit Sonderausstellungen ergänzt das Museum Oberschönenfeld sein Programm. Im Herbst forscht das Team "Grenzen" nach. Was Menschen in Schwaben erlebt haben.

Von Gerald Lindner

Die Ausstellung "Über Grenzen. Menschen in Schwaben und ihre Geschichten" erzählt anhand persönlicher Geschichten vom Überwinden territorialer und individueller Grenzen. Außerdem präsentiert das Bezirksmuseum zwei neue Ausstellungen in der Schwäbischen Galerie. Was es mit einem "Kuh-Flüsterer" auf sich hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen