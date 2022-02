Museum Oberschönenfeld lässt Grenzen von Handwerk und Kunst verschwimmen

Plus Holz ist seit tausenden von Jahren als Werkstoff im Gebrauch. Zwei Ausstellungen im Museum Oberschönenfeld zeigen, dass noch viel mehr darin steckt.

Wenn die Grenzen zwischen Handwerk und Kunst verschwimmen: Das Museum Oberschönenfeld des Bezirks Schwaben präsentiert ab Sonntag, 13. Februar, Drechselkunst zwischen „Funktion und Abstraktion“ und Möbeldesign mit Blick für „Die Gute Form“. Was es dabei an Vielseitigem zu entdecken gibt.