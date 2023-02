Museum Oberschönenfeld zeigt Kunst, die im Kopf entsteht

Im Museum Oberschönenfeld ist ab Sonntag, 12. Februar, die neue Ausstellung "Ich male, also bin ich" von Adi Hoesle zu sehen. Er ist der Erfinder des Brain Painting.

Erst bleiben Arme und Beine regungslos, dann versagt der gesamte Bewegungsapparat. Was kaum vorstellbar klingt, ist für Menschen mit einer Störung des motorischen Nervensystems (ALS) Realität. Durch neue Technologien können sie weiterhin an der Gesellschaft teilnehmen. Sie schreiben, lesen und malen. Brain Painting heißt das revolutionäre Konzept, das Adi Hoesle in Zusammenarbeit mit interdisziplinären Wissenschaftlern entwickelt hat. Zu sehen sind seine Werke erstmalig ab Sonntag, 12. Februar, im Museum Oberschönenfeld.

Beim Brain-Painting blickt eine Person auf einen Bildschirm mit Farben und Symbolen, während eine Kappe mit Elektroden die Hirnströme misst und erkennt, auf welche Elemente ihr Blick fällt. Die Technologie projiziert anschließend das Ausgewählte auf eine digitale Leinwand. So entsteht Kunst direkt aus dem Kopf. "Soziales und Kultur zählen zu den Kernthemen des Bezirks Schwaben. Adi Hoesle zeigt beispielhaft, wie sich diese Bereiche vereinen lassen", sagt Bezirkstagspräsident Martin Sailer. So trage er gleichzeitig auch einen bedeutenden Teil zu einer inklusiven Gesellschaft bei. Hoesle faszinierte 2012 bereits mit der Ausstellung "Pingo, ergo sum" in Rostock. Sie lief 2018 unter dem deutschen Titel "Ich male, also bin ich" im Kleisthaus in Berlin. Jetzt wurde die Ausstellung für die Schwäbische Galerie neu konzipiert.

"Die Ausstellung in der Schwäbischen Galerie nähert sich der komplexen Thematik von verschiedenen Seiten", sagt Ausstellungskuratorin Gudrun Szczepanek. "Die Werke des renommierten Künstlers sind ästhetisch, anregend und laden zu Diskursen ein." Zu sehen sind dabei auch unveröffentlichte Werke. Zum Beispiel die Arbeit "In my mind, in my head" – eine poetische Interpretation des Brain Painting. Insgesamt werden in der Schwäbischen Galerie sechs Videoarbeiten ausgestellt. Das Video "Die blinde Vorleserin" entstand zum Beispiel Ende 2022 in der aktuellen Ausstellung des Museums "Über Grenzen. Menschen in Schwaben und ihre Geschichten". Die Ausstellung zeigt zudem die Serie "I'm a model": Großformatige Porträtfotos von Angela Jansen, die aufgrund des ALS-Syndroms nahezu vollständig gelähmt ist. Dabei werden erstmals auch private Fotografien von ihr vor ihrer Erkrankung gezeigt.

Eine Person blickt auf einen Bildschirm mit Farben und Symbolen, während eine Kappe mit Elektroden die Hirnströme misst. Die Technologie projiziert das Ausgewählte dann auf eine digitale Leinwand. Foto: Adi Hoesle, C Vg Bild-kunst

Der Titel der Kunstausstellung "Ich male, also bin ich" leitet sich ab von dem berühmten Satz des Philosophen René Descartes, "Ich denke, also bin ich". Er ist eine Hommage an das menschliche Gehirn. Als ausgebildeter Krankenpfleger arbeitete Hoesle in der Anästhesie und Neurochirurgie, wo er sein Interesse für das Gehirn entwickelte. Seine vielseitigen Fragen und Interessen führten ihn zum Kunststudium – zunächst an die Münchner Kunstakademie, später dann an die Freie Kunsthochschule Nürtingen. 1998 gründete er zusammen mit Georg Winter die Arbeitsgemeinschaft "Retrograde Strategien" zur Erforschung von Prozessen und Strukturen der Kunstproduktion und Kunstrezeption. In diesem Kontext erfand Hoesle das Brain Painting.

Hoesle ist in Oberschönenfeld bekannt: Als Sohn des Malers Adalbert Hösle, dessen Familienwerkstatt durch Fassadenmalereien, Krippenhintergründe und Ölgemälde zahlreiche Spuren in Bayerisch-Schwaben hinterließ, wurde er 1959 in Langenhaslach geboren. Heute lebt er in Babenhausen. Die Liste seiner Ausstellungen ist lang. Zuletzt (im Oktober 2022) hat er als Preisträger des Kunstwettbewerbs "75 Jahre Bayerische Verfassung – Kunst trifft Verfassung" eine Installation im Bayerischen Landtag (Maximilianeum) realisiert. 2008 war er bereits mit der Einzelausstellung "In 4. Generation" im Museum Oberschönenfeld vertreten.

Hoesle wird bei der Ausstellungseröffnung am Sonntag, 12. Februar, und zum Künstlergespräch am 23. April vor Ort sein. Außerdem wird er einen Workshop am Samstag, 18. Februar, leiten. Interessierte können sich zu diesem und weiteren Terminen anmelden, und die Technik des Brain Painting selbst ausprobieren. Die Bilder, die dabei entstehen, ergänzen die Ausstellung im Laufe der Zeit. Zur Ausstellung gibt es zudem ein umfangreiches Begleitprogramm mit Sonntagsführungen, Kunstbegegnungen, Workshops und einem Künstlergespräch.

"Ich male, also bin ich" ist von Sonntag, 12. Februar, bis zum 23. April in der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld zu sehen. Aktuelle Termine und Anmeldung zu den Workshops unter: www.mos.bezirk-schwaben.de. (AZ)