Musik für die Seele beim Kirchenkonzert in der Abteikirche Oberschönenfeld

Ein Hörgenuss vom Feinsten: Am Fest Mariä Himmelfahrt war in der Abteikirche Oberschönenfeld ein besonderes Kirchenkonzert zu erleben. Die strahlenden Stimmen der Sopranistinnen Brigitte Thoma aus Dinkelscherben und ihrer Tochter Anna-Maria Thoma aus Nürnberg sowie das kongeniale Spiel der Augsburger Pianistin Stephanie Knauer an der Orgel erklangen im voll besetzten Rokoko-Kirchenraum – einem der schönsten in Bayerisch-Schwaben. Das klassische Programm stand unter dem Motto „Maria, Mater gratiae“, was übersetzt „Maria, Mutter der Barmherzigkeit“ heißt und stellte eine meditative Form des Lobpreises Mariens dar.

Maria spielte in der sakralen Musik stets eine besondere Rolle. Dementsprechend standen auf dem Programm gefühlvolle und empfindsame Vertonungen von Komponisten des 16. bis 19. Jahrhunderts: Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, Robert Schumann, Jakob Arcadelt, Josef G. Rheinberger und Wolfgang A. Mozart. Die erfahrene Konzertsängerin und Gesangspädagogin Brigitte Thoma und ihre Tochter Anna-Maria, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Kunstförderpreis, glänzten mit ihren Arien mal im Duett, mal solistisch. Viele Zuhörer belohnten die Vorführung am Ende mit viel Applaus und stehenden Ovationen. Das Konzert wurde von der Regionalentwicklung Augsburg Land West e.V. im Rahmen des Projekts „Musik im Naturpark“ gefördert.