Neue Ausstellung in Oberschönenfeld: Wild, bunt und voller Wunder

In einer Sonderausstellung in Oberschönenfeld zeigt der Verein Naturpark – Westliche Wälder auf die Bedeutung der Artenvielfalt.

„Wild, bunt und voller Wunder – Pflanzen und Tiere in Bayerns Kulturlandschaft“. So lautet der Titel einer neuen Ausstellung im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld.

Das, was Menschen für „wilde“ Natur halten, ist eine über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft. Wiesen, lichte Wälder und Magerrasen gibt es nicht schon immer, sie sind das Ergebnis der Nutzung durch den Menschen. Die Artenvielfalt der Kulturlandschaft sei deshalb nicht selbstverständlich und daher sei sie zwingend auf den Erhalt der Lebensräume angewiesen, so Karin Hauber, stellvertretende Geschäftsführerin vom Verein Naturpark Augsburg – Westliche Wälder.

Für Familien gibt es eine Rallye im Naturpark-Haus Oberschönenfeld

Die Ausstellung biete spannende Elemente und Informationen über die Entstehung der Lebensräume unserer Kulturlandschaft, ausgewählte Pflanzen- und Tierarten sowie die notwendige Pflege und Nutzung für ihren Erhalt. Die Lebensraumelemente der Ausstellung setzen sich zu einer Mosaiklandschaft zusammen, durch die man wie auf einem Streifzug durch die Landschaft gehen kann. Familien können sich aktiv durch die einzelnen Lebensräume bewegen und bei einer Rallye ihr Wissen testen.

Besucht werden kann die Ausstellung im Naturpark-Haus in Oberschönenfeld (Dienstag bis Sonntag von 10 – 17 Uhr) bis zum 15. Mai. Nähere Infos und die aktuell geltenden Hygienemaßnahmen stehen auf der Internetseite: www.naturpark-augsburg.de. (AZ)

