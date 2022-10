Neue Ausstellung: Museum Oberschönenfeld überwindet Grenzen

Plus Die neue Ausstellung "Über Grenzen" zeigt Menschen aus der Region mit besonderen Geschichten. Sie soll aber auch den Besucherinnen und Besuchern alltägliche Grenzen bewusster machen.

Das Wort Grenze ist aktueller denn je. Zu Corona-Spitzenzeiten wurden viele davon dichtgemacht. Im Ukraine-Krieg geht es um die Neujustierung der Grenze. Doch das Wort bedeutet noch viel mehr. In der neuen Ausstellung des Museums Oberschönenfeld werden auch ganz persönliche Grenzen beleuchtet – und die Frage, ob sie häufig nur im Kopf existieren.