Passionskonzert in selten gespielter Version in Oberschönenfeld

Am Sonntag erklingt in Oberschönenfeld die sogenannte Wiener Fassung von Stabat Mater. Umrahmt wird das Stück von einem Cembalo Doppelkonzert von J. S. Bach.

Die selten gespielte sogenannte Wiener Fassung von Stabat Mater des spätbarocken Komponisten Pergolesi erklingt am Sonntag, 26. Februar, um 15.30 Uhr in der Klosterkirche in Oberschönenfeld. Unter Leitung von Stefan Schuster haben sich Augsburger Orchestermusiker und -musikerinnen mit Solistinnen, Solisten, Chorsängerinnen und -sängern für die beiden Konzerte zusammengetan.

Nach Aschermittwoch beginnt wieder die Passionszeit, neben dem Fasten auch die Zeit der Passionskonzerte. Ein besonderes Highlight erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer am letzten Februarwochenende: Stabat Mater von Giovanni Battista Pergolesi. Die spätbarocke Vertonung des mittelalterlichen Gedichts um die Mutter Gottes war eines der beliebtesten und meistgedruckten Musikstücke im 18. Jahrhundert, nicht nur zur Passionszeit. Ursprünglich für zwei Frauenstimmen komponiert, wurde es später immer wieder auch für größere Besetzungen arrangiert.

Wiener Fassung von Stabat Mater: Ein Geheimtipp in Kennerkreisen

In der Abteikirche Mariä Himmelfahrt in Oberschönenfeld erklingt nun einen Tag nach Aufführung in Augsburg die sogenannte Wiener Fassung. „Wir entschieden uns für diese selten gespielte Fassung – ein Geheimtipp in Kennerkreisen – weil die größere Instrumentation und die vierstimmig chorische Besetzung dem Stück eine neue, ganz besondere Farbe und eine stärkere Intensität verleihen“, sagt der studierte Kirchenmusiker und Dirigent Stefan Schuster.

Das Konzertprojekt ist eine Zusammenarbeit mit dem Orchester Juventhusias, geleitet von Dr. Ulrich Graba, dem Chor Chaplains, unter Leitung von Hedwig Oschwald und dem Gymnasium bei St. Stephan, es musizieren sowohl Schüler und Schülerinnen, als auch „Alt-Stephaner“. Die Soli singen Anna Major (Sopran), Cordula Safferling (Alt), Michael Etzel (Tenor) und Maximilian Lika (Bass), die alle aus dem Augsburger Raum stammen. Umrahmt wird das Stück von einem Cembalo Doppelkonzert von J. S. Bach, dargeboten von Stefan Schuster und Matthias Gyr, sowie W. A. Mozarts Adagio und Fuge in c-Moll für Streicher.

Die Aufführung im Kloster Oberschönenfeld findet statt am Sonntag, 26. Februar, um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. (AZ)

