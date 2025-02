Puppen-Gesichter und Spielzeug-Geschöpfe

Ab dem 16. Februar bis zum 27. April präsentiert das Kunstforum Oberschönenfeld Werke aus der Serie „Innenleben“ von Katharina Schellenberger. Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin zeigt großformatige Leinwände, auf denen sich abstrakte Formen mit fantastischen Mischwesen überlagern. Die freischaffende Künstlerin, die ihre Malerei unter anderem auf der Biennale in Venedig im Rahmen eines Vortrags präsentierte, erhielt zuletzt 2024 den Sonderpreis der Franz Schmid Stiftung des Künstlerhauses Marktoberdorf.

Das Kunstforum stellt nun neuere, farbenfrohe Gemälde ihrer Werkserie „Innenleben“ aus, deren Motive mal märchenhaft poetisch, mal bedrohlich wie im Alptraum erscheinen. Papierarbeiten und eine Videoarbeit bereichern die Ausstellung sowie Objekte mit historischen Porzellanpüppchen, die von der Künstlerin seit Langem gesammelt werden. Motive aus den Bildern, wie die puppenhaften Gesichter oder die spielzeugartigen Geschöpfe, finden sich in ihren plastischen Collagen wieder. Titel haben die Werke nicht. Katharina Schellenberger gibt ihnen ausschließlich Nummern, damit die Betrachtenden ihren Assoziationen freien Lauf lassen können.

Die Künstlerin Katharina Schellenberger (Jahrgang 1978) studierte Malerei an der Accademia di Belle Arti in Rom, anschließend Zahnmedizin in München. Während eines Promotionsstudiums in Psychiatrie, das sie mit einer Doktorarbeit über Schizophrenie-Erkrankungen abschloss, bezog sie 2005 ihr erstes Atelier in München. Inzwischen lebt und arbeitet sie hauptberuflich als freischaffende Künstlerin in Landsberg am Lech, wo sie seit 2009 ein weiteres Atelier hat. Viele ihrer Werke befinden sich im Besitz öffentlicher Sammlungen, etwa den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und beim Bezirk Schwaben. (AZ)

Die Ausstellung „Innenleben“ ist vom 16. Februar bis 27. April im Kunstforum Oberschönenfeld zu sehen, dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, für Gruppen auch nach Vereinbarung, am Faschingsdienstag geschlossen. Mehr Informationen unter www.mos.bezirk-schwaben.de