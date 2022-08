Rund um das Kloster Oberschönenfeld kommen alle Ausflügler auf ihre Kosten

Von Moritz Maier - vor 17 Min.

Wer im Sommer noch ein Ausflugsziel sucht, ist im Kloster Oberschönenfeld gut aufgehoben. Besonders der preisgekrönte Spielplatz am Wasser begeistert viele Familien.

Mit großer Freude, aber auch viel Konzentration kurbelt der kleine Mirco an der Wasserschraube das kühle Nass nach oben. Begeistert planscht er direkt damit, um sich seine wohlverdiente Abkühlung von den sommerlichen Temperaturen zu holen. Oma Astrid steht daneben und ist vom Abenteuerspielplatz in Oberschönenfeld begeistert. Wegen der vielen Möglichkeiten, die Kinder dort haben, erhielt der inklusive Spielplatz sogar einen Preis – und ist daher der ideale Ausflugstipp für Familien in den Sommerferien.

