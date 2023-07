Oberschönenfeld

23.07.2023

So bunt sehen Künstler den Bezirk Schwaben zum 70. Jubiläum

Plus Seit 70 Jahren kann sich der Bezirk Schwaben wieder selbst verwalten. Dieses Jubiläum wird gefeiert. Eine außergewöhnliche Ausstellung in Oberschönenfeld würdigt dies.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Wie vielfältig Kunst und Kultur im Bezirk Schwaben sind, zeigt vom 21. Juli bis 24. September die Kunstausstellung „Buntes Schwaben“ in der Schwäbischen Galerie. Zum 70. Geburtstag des Bezirks Schwaben, der in diesem Jahr gefeiert wird, hat das Team des Museums Oberschönenfeld Arbeiten aus verschiedenen Gestaltungstechniken zusammengestellt, die gemeinsam ein facettenreiches Bild ergeben.

Vom Bodensee über das Allgäu bis hin ins Donau-Ries – in „Buntes Schwaben“ teilen elf Künstlerinnen und Künstler zum 70. Jubiläum des Bezirks ihren Blick auf Schwabens abwechslungsreiche Landschaften. Überdies holen sie mit Werken aus den unterschiedlichsten Ecken die weite Welt in die Region. Geboten wird eine vielfältige Auswahl an Gemälden, Skulpturen und Grafiken, aber auch Fotos, Videos und Installationen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen