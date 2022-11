Oberschönenfeld

So sehen Kinder die Vielfalt im Wald und in der Welt im Bild

Plus Ausstellung im Naturparkhaus Oberschönenfeld. Ein Erwachsener und viele Kinder zeigen ihre Eindrücke. Warum die Vielfalt erhalten werden muss.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Im Naturparkhaus Oberschönenfeld ist in den nächsten Monaten eine ganz besondere Ausstellung zu sehen. Der Leiter des Walderlebniszentrums Oberschönenfeld, Pentti Buchwald, zeigt anschaulich die Vielfalt im Wald und in der Welt auf und macht damit gleichzeitig auf eindringliche Weise aufmerksam, dass diese mit allen Kräften erhalten werden muss. „Wir leben heute in einer Zeit rasch fortschreitenden Artensterbens“, erklärt Förster Buchwald, der in seiner Ausstellung die zerbrechliche Schönheit der Schöpfung am Beispiel ausgewählter heimischer Insekten in Wald und Feld zeigt.

