Täuschen und Tarnen – Tiere entdecken rund um Oberschönenfeld

Warum tarnt sich eine Schwebfliege wie eine Wespe? Und was versteckt sich hinter einem beweglichen Erdklumpen? Am Donnerstag, 21. August, um 14 Uhr, sind in Oberschönenfeld große und kleine Forscher gefragt. Es sollen auf einer Familienführung die Tarnungstricks heimischer Tiere unter die Lupe genommen werden. Die Teilnehmenden gehen gemeinsam mit einer Naturpark-Rangerin auf Spurensuche. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Verein Naturpark Augsburg – Westliche Wälder und im Rahmen der Sonderausstellung „Alles Fake? Täuschend echt oder echt getäuscht“ statt. Für die Führung im Freien wird gutes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung empfohlen. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist deshalb unter der Telefonnummer 08238/30010 bis spätestens Dienstag, 19. August, notwendig. Weitere Informationen auf der Website unter https://mos.bezirk-schwaben.de/veranstaltungen. (AZ)

Oberschönenfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis