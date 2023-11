"Text will Töne": Konzert zum Thema Schenken im Museum Oberschönenfeld

Vorweihnachtlichen Kunst- und Kulturgenuss bietet das Museum Oberschönenfeld am 1. Advent mit dem Konzert „Ich schenk dir was“.

Advent für alle Sinne: Für das Konzert „Ich schenk dir was“ am 1. Advent im Museum Oberschönenfeld ist der Kartenvorverkauf gestartet. Das Duo „Text will Töne“, Karla Andrä und Josef Holzhauser, zusammen mit Joachim Holzhauser und Ute Legner, verwöhnt auf der lyrisch-musikalischen Reise mit Gedichten und Geschichten zum Thema Schenken. Beginn des Konzertes ist am Sonntag, 3. Dezember, um 16.30 Uhr in der Schwäbischen Galerie.

Im Ticketpreis von 15 Euro sind Konzert, Museumsbesuch und Führung in der Sonderausstellung „24 Fragen zu Weihnachten“ inbegriffen. Infos unter www.mos.bezirk-schwaben.de/veranstaltungen. Telefonische Reservierung unter 08238/30010. Die Ausstellung „Die Kunst des Sammelns – 20 Jahre Schwäbische Galerie“ schließt an diesem Nachmittag bereits um 15 Uhr. (AZ)