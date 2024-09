Unterm bunten Regenbogen

Am letzten Wochenende der Sommerferien fand in der Bücherei Oberschöneberg der Höhepunkt des diesjährigen Sommerleseclubs statt. Mit Schlafsäcken und viel Gepäck waren die Kinder und Jugendlichen angerückt. Dieses Jahr stand „Die Lesenacht“ unter dem Motto „Die Natur entdecken“. Die Kinder hatten die Aufgabe, Blätter, Blumen und Früchte in den Regenbogenfarben zu suchen und zu sammeln. Am Schluss wurde alles zu einem bunten Bogen in der Bücherei mit Naturmaterialien ausgelegt .Am Samstag, 21. September, um 17 Uhr, findet das Abschlussfest statt – mit Urkunden für die fleißigen Sammlerinnen und Sammler sowie Tombola, Preisen und einem Kinoabend für alle Clubmitglieder mit ihren Familien. (AZ)