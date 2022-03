Wenn Handwerk zur Kunst wird: Zwei neue Ausstellungen in Oberschönenfeld

Plus Handwerk und Kunst werden oft als gegensätzliche Pole betrachtet. Das Museum Oberschönenfeld zeigt in zwei Ausstellungen, dass die Grenzen eher fließend sind.

Holz ist von jeher ein wichtiges Material, das die Menschen nützen. Sei es fürs Feuer, sei es für den Hausbau oder die Möbelschreinerei - die Nutzungsmöglichkeiten von Holz sind vielfältig. In zwei neuen Sonderausstellungen zeigt das Museum Oberschönenfeld auch, welche Möglichkeiten für künstlerische Gestaltung darinsteckt. Die Beispiele sind teilweise spektakulär.