Workshop in der Abtei Oberschönenfeld: Meditationstanz mit Gebet

In der Abtei Oberschönenfeld findet am Samstag, 29. März ein Workshop zu den Themen Tanz, Meditation und Gebet statt. Ziel ist es, zur Ruhe zu kommen, sich zu besinnen und zu lauschen auf das Wort im Wechsel mit meditativem Tanz. Im Tanz dürfen wir unseren Empfindungen, unserem inneren Beten Ausdruck geben. Im Tanz beten wir dreifach: Mit Leib, Geist und Seele. Dorothea Körper und Isabelle Brandner übernehmen die Leitung des Kurses. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 08238/962519 oder E-Mail an sr.dorothea@abtei-oberschoenenfeld.de.

