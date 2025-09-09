Kinder sind in Zusmarshausen mit allen Sinnen unterwegs

Im Rahmen des Ferienprogramms im Markt Zusmarshausen hat der örtliche Obst- und Gartenbauverein eine spannende Kräuterwanderung angeboten. Unter der fachkundigen Leitung und kindgerechten Führung von Karin Strobel machten sich die Teilnehmer auf den Weg, die Welt der heimischen Pflanzen mit allen Sinnen zu entdecken. Die Kinder waren erkennbar begeistert bei der Sache.

Was ist essbar? Welche Pflanzen heilen?

Schon nach kurzer Zeit wurde klar, dass es am Wegesrand viel mehr zu sehen und zu lernen gibt, als man auf den ersten Blick vermutet. Strobel erklärte anschaulich, welche Kräuter essbar sind, welche Heilkräfte sie besitzen und worauf man beim Sammeln achten sollte. Mit großem Interesse probierten die Kinder verschiedene Blätter, schnupperten an Blüten und staunten, wie vielfältig unsere Natur ist. Besonders spannend war der Hinweis, dass man selbst die Brennnessel als Salat genießen oder einfach auf das Butterbrot legen kann – eine echte Überraschung für viele.

Und weil nach dem Essen bekanntlich auch die Zahnpflege wichtig ist, erfuhren die Kinder gleich noch einen weiteren Trick aus der Natur: Mit der grünen Schale der Walnuss kann man sich hervorragend die Zähne putzen. Eine verblüffende und zugleich lehrreiche Erfahrung, die für Erstaunen und Schmunzeln sorgte.

Die Wanderung zeigte eindrucksvoll, wie viel Wissen in unseren heimischen Pflanzen steckt und wie spannend es sein kann, diese Schätze zu entdecken. Am Ende waren sich alle einig: Die Zeit in der Natur war nicht nur informativ, sondern machte auch richtig Spaß. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!