In Oggenhof kommt es zu einem Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag im Diedorfer Ortsteil Oggenhof gekommen, berichtet die Polizei. Demnach war dort gegen 11 Uhr eine 50-Jährige mit ihrem Nissan in Richtung Willsihausen. Vor ihr fuhr ein 40-Jähriger mit einem VW, berichtet die Polizei. Der VW-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, was die Autofahrerin hinter ihm zu spät bemerkte. Den Sachschaden nach dem Unfall schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro. (kinp)