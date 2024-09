In Oggenhof kommt es zu einem Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall ist es am Sonntag im Diedorfer Ortsteil Oggenhofen gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr an der Kreuzung Oggenhofstraße/Hauptstraße. Eine 42-jährige Autofahrerin musste, von der Oggenhofstraße her kommend, an der dortigen Ampel anhalten. Ein 57-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto der 42-Jährigen auf. Verletzt wurde dabei niemand. Ss entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro, berichtet die Polizei. (kinp)