Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Oggenhof

Nach einem Fall von Unfallflucht im Diedorfer Ortsteil Oggenhof ermittelt die Polizei. Demnach streifte ein Unbekannter mit seinem Auto dort ein anderes geparktes Auto. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 13.20 Uhr in der Raiffeisenstraße auf Höhe der Hausnummer 25. Dort wurde ein geparkter Mazda am linken Außenspiegel beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 300 Euro. (kinp)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oggenhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis