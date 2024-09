Als der Traum vom Auto zum Albtraum wurde

Was für eine peinliche Geschichte über Menschen, die so im Überfluss leben, dass sie jeglichen Maßstab verloren haben. Und um das vor sich und ihrem Umfeld zu rechtfertigen, erzählen sie die rührende Geschichte von einer "Liebe auf den ersten Blick". Am Ende geht's aber doch nur ums Geld, wie das Gejammer um den vermeintlichen Wertverlust beweist.