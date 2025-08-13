Oldtimerfreunde Horgau holen ihre Pferdestärken aus der Garage

22 Mitglieder der Oldtimerfreunde Horgau treffen sich regelmäßig beim Stammtisch und veranstalten mit ihren mindestens 30 Jahre alten Schleppern Fahrten zu Oldtimer-Treffen im Umkreis von 50 Kilometern. Ein Mitglied wagt sich mit seinem Eicher-Schlepper auch mal nach Südtirol und der Schweiz. Am vergangenen Wochenende zeigten die Oldtimer-Schlepper, wie viele Pferdestärken in ihnen stecken. Auf dem eineinhalb Hektar großen, abgeernteten Getreidefeld von Landwirt Holland in Horgauergreut, pflügten Schlepper der Marken Deutz, Fendt, Kramer, Fahr und Hela um die Wette. Star war jedoch ein Schlepper aus der ehemaligen DDR mit Namen "Fortschritt ZT300" Baujahr 1967 mit 100 PS. Der begnügte sich nicht mit einem Ein- oder Zweischarpflug, sondern pflügte mit drei Scharen das Getreidestoppelfeld um.

