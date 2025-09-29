Olli Dittrich kommt als "Dittsche" in die Stadthalle

In der WDR-Kultserie „Dittsche – Das wirklich wahre Leben“ spielte sich Olli Dittrich als sympathischer Verlierer „Dittsche“ seit 2004 vom Tresen der Eppendorfer Grillstation in die Herzen der Nation. Am Samstag, 22. November, kommt er um 19.30 Uhr in die Stadthalle nach Gersthofen.

Stets dabei: Imbiss-Wirt Ingo („mein Ingo-Mann“), gespielt von Jon Flemming Olsen als erdendes Element sowie Schildkröte, dessen Rolle nach seinem Tod sein Sohn Jens Lindschau alias „Krötensohn Jens“ übernommen hat – dazu krude Tresen-Philosophien über das aktuelle Weltgeschehen, die Tücken des Alltags und natürlich immer wieder die kleinen, herrlich abstrusen Geschichten mit dem Nachbars-Ehepaar Kargers.

Dazu versteht es Olli Dittrich als Dittsche, mit stets neuen „Weltideen“ und Lösungsansätzen für kleine und große Probleme Bilder im Kopf seines Publikums entstehen zu lassen. Mit viel Liebe zum Detail nimmt er die täglichen Herausforderungen des Alltags aufs Korn, um sein Publikum für einen Abend aus genau diesem herauszuholen.

Karten sind erhältlich unter www.stadthalle-gersthofen.de, an der Kartenvorverkaufsstelle in der Stadtbibliothek Gersthofen (Bahnhofstraße 12) oder im Buchladen (Bahnhofstraße 8). (AZ)