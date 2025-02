Operettenabend im Bürgersaal

Der Stadtberger Bürgersaal wird am Samstag, 22. Februar, um 19.30 Uhr zum Operettentempel. Dann kommen Bader und Friends zu Besuch, um unter dem Motto „Schön ist die Welt“ einen Konzertabend voller Spaß, Witz, Charme und vielen Melodien zu präsentieren. Dafür wollen Bader und Friends das Repertoire der großen Operetten voll ausschöpfen.

Diesmal hat der Augsburger Tenor Benedikt Bader zwei Freunde und Kollegen aus Österreich mit dabei. Jelena und Florian Widmann aus Graz sind seit Jahren als internationale Opern- und Konzertsänger tätig. Nun bietet sich die Gelegenheit, die beiden in Stadtbergen zu erleben. Begleitet werden sie am Flügel von Szilvia Miko vom Staatstheater Augsburg. Lieder, Duette und Terzette aus bekannten und weniger bekannten Operetten werden an diesem Abend zu hören sein. Weitere Informationen und Tickets für das Konzert im Bürgersaal gibt es im Rathaus Stadtbergen unter Telefon 0821/2438135 und an den bekannten Vorverkaufsstellen, dem AZ-Kartenservice sowie auf www.buergersaal-stadtbergen.de. (AZ)