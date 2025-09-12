Zu teuer: Bürgerbegehren will Millionen-Projekt in neuer Ortsmitte stoppen

Die Ortsmitte Bonstettens gleicht schon jetzt einer Baustelle. Aktuell stehen dort riesengroße Trommeln, weil im Ort Glasfaserkabel verlegt werden. 2026 könnten auf dem Areal im Zentrum des Dorfes dann wirklich die Bagger anrollen. In der Holzwinkel-Gemeinde soll eine neue Ortsmitte entstehen - mit einem Multifunktionsgebäude, in dem Feuerwehr und Verwaltung untergebracht werden. Die Kosten werden auf rund 14 Millionen Euro geschätzt. Jürgen Scheinost und Hannes Merz halten das Projekt für überdimensioniert. Sie wollen das Vorhaben mit einem Bürgerbegehren stoppen. Es wäre nicht der erste Bürgerentscheid, der sich mit dem Großprojekt befasst.

Ortsmitte Bonstetten: 14 Millionen soll das Großprojekt kosten

„Die neue Ortsmitte soll nicht mehr als 6,5 Millionen Euro kosten“ - so steht es in fetten Buchstaben auf dem Flyer, den die beiden Bonstetter im Ort verteilen. 170 Unterschriften werden benötigt, damit es zu einer Abstimmung, also zu einem Bürgerentscheid, kommt. Bereits 2021 gab es ein solches. Damals stand ein Projekt mit Gesamtkosten von 9,5 Millionen im Raum. Die Bonstetterinnen und Bonstetter entschieden sich damals mit 73 Prozent gegen das teure Projekt und plädierten dafür, dass sich die Kosten auf maximal 6,2 Millionen Euro belaufen. „Und jetzt soll das ganze 14 Millionen Euro kosten, obwohl der Bevölkerung schon die 9,5 deutlich zu teuer waren“, gibt Hannes Merz, der im Gemeinderat für die Freien Wähler sitzt, zu bedenken. „Das ist ein schönes Projekt, aber es gibt deutlich günstigere und funktionalere Lösungen.“ Der Gemeinderat sprach sich mit neun zu vier Stimmen für das Großprojekt in der aktuell geplanten Form aus. Merz, der dagegen stimmte, wollte das nicht einfach hinnehmen. „Die Gemeinde würde sich massiv verschulden und wäre auf viele Jahre handlungsunfähig. Wir müssen uns nicht einen solchen Prunkbau hinstellen“, appelliert der 38-Jährige.

Icon vergrößern Auf diesem Areal soll das neue Gebäude entstehen. Insgesamt soll sich das Großprojekt auf 14 Millionen Euro belaufen. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auf diesem Areal soll das neue Gebäude entstehen. Insgesamt soll sich das Großprojekt auf 14 Millionen Euro belaufen. Foto: Marcus Merk

Das sieht auch Johannes Scheinost so. Der 45-Jährige wurde bei einem Bürgerworkshop im vergangenen Jahr zum Bürgerbotschafter ernannt und soll sich für die Belange der Bürgerschaft einsetzen. „Viele Menschen haben sich aktiv beteiligt und gesagt, was sie sich für Bonstetten wünschen. Das Problem ist: Die meisten Sachen werden vom Großprojekt gar nicht berücksichtigt.“ So gäbe es im künftigen Gebäude keine Mehrzweckhalle, in der Sport betrieben werden kann, auch für größere Veranstaltungen sei der Platz zu gering. „Die Pläne gehen an der Lebenswirklichkeit der Bevölkerung vorbei.“

Bonstetten: Bürgerentscheid soll neue Lösung bringen

Scheinost fürchtet zudem weitere Kosten und geht von zusätzlich rund zweieinhalb Millionen Euro aus. Er und Merz sprechen sich nicht grundsätzlich gegen das Projekt aus. Dass die Feuerwehr ein neues Zuhause braucht, sei unstrittig. Merz befürwortet eine Unterbringung in der sogenannten „Dolphin-Halle“, die sich direkt neben dem geplanten neuen Gebäude befindet. „Natürlich müsste da etwas gemacht werden, aber Platz würde reichen. Der Kommandant hat mir versichert, dass das eine gute Lösung wäre. Die Halle ist vorhanden, warum also ein neues Gebäude bauen? Der Vorschlag kam sogar vom Bürgermeister.“

Die Not, ein neues Rathaus zu bauen, sieht Merz nicht. Stattdessen wünscht er sich eine Verschönerung des aktuellen Platzes. „Man könnte mit wenig Mitteln den Platz entsprechend gestalten und hätte eine grüne Ortsmitte. Und das würde nicht einmal die Hälfte kosten.“ Ein weiterer Vorteil wäre, dass der Mehrzweckplatz, auf dem unter anderem die Stockschützen beheimatet sind, erhalten bleiben könnte.

Icon vergrößern Auch die Bonstetter Feuerwehr braucht ein neues Zuhause. Foto: Marcus Merk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die Bonstetter Feuerwehr braucht ein neues Zuhause. Foto: Marcus Merk

Bürgermeister Anton Gleich verteidigt derweil die Pläne für die neue Ortsmitte. Das Konzept sei mit breiter Zustimmung im Gemeinderat und der Bevölkerung entstanden, der Bürgerwille sei gewürdigt worden. „Als Zwischenschritt wurden sogar noch drei Machbarkeitsstudien aufgelegt“, erinnert Gleich. Er betont, dass gerade jetzt die finanzielle Ausgangslage gut sei. „Und wer weiß, wie teuer es in Zukunft wird?“ Dank der Förderung von sechs Millionen Euro und dem Eigenkapital würden laut dem Bürgermeister nur noch zwei Millionen Euro fehlen. Eine jahrzehntelange Verschuldung sieht der Rathauschef nicht. „Bonstetten steht finanziell solide da. Die Gemeinde bleibt auch nach der Umsetzung der Ortsmitte handlungsfähig.“

Ortsmitte ist seit 20 Jahren ein Thema

„Die staatliche Förderung ist an Fristen gebunden. Wenn wir das Projekt jetzt verzögern oder aufschieben, riskiert Bonstetten, die sechs Millionen Euro endgültig zu verlieren“, heißt es in einem Brief des Bürgermeisters an die Bevölkerung, in dem er dazu aufruft, das Bürgerbegehren nicht zu unterstützen. Bezüglich des Bürgerentscheids von 2021 merkt er an. „Seitdem haben sich die Baupreise und gesetzlichen Anforderungen massiv verändert. Wer heute so tut, als ob man zum gleichen Preis bauen könnte, verschweigt die Realität. Die damalige Entscheidung wird nicht ignoriert, sondern die veränderten Rahmenbedingungen berücksichtigt.“

Schon seit mehr als 20 Jahren wird über die Ortsmitte in Bonstetten diskutiert und gestritten. Noch in diesem Jahr wollen Merz und Scheinost den Bürgerentscheid auf den Weg bringen. „Es ist die letzte Chance, das Ganze zu stoppen. Es ist schon viel Geld in die Planung geflossen, aber ein Projekt in der Größenordnung ist einfach zu viel für eine kleine Gemeinde. Wir appellieren an die Vernunft“, so Scheinost. Sollte der Bürgerentscheid scheitern, könnten die Bauarbeiten 2026 starten.