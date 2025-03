Freiwillige Feuerwehr Ostendorf wählt neuen Vorstand

Die Vorsitzende Michaela Meier begrüßte knapp 50 Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ostendorf. Sie berichtete von zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins. Besonders hob sie dabei die Beteiligung am Sommerfest in Meitingen hervor, sowie das gelungene Kesselfleischessen, das Hüttenwochende mit dem Freundschaftsverein aus Ruwer bei Trier und die zweijährlich stattfindende Weihnachtsfeier. „Das Highlight des Jahres war der Kauf eines Mannschaftsbusses, der uns nun für Vereins- und Aktivendienste zur Verfügung steht“, so die Vorsitzende. Auch der Infotag zum Thema Feuerlöscher erfreute sich im Herbst großer Beliebtheit.

Kommandant Maximilian Franz Liepert berichtete von 19 Einsätzen und 26 Übungen. Hierbei erwähnte er auch die erfolgreich durchgeführte Inspektionsübung. Dabei bedankte er sich bei der aktiven Mannschaft für die gut besuchten Übungen und den Zusammenhalt innerhalb der Wehr.

Jugendleiterin Daniela Ziegler informierte über die Tätigkeit der Jugendfeuerwehr, der aktuell zehn Jugendliche angehören. „Die 24-Stunden-Übung der Meitinger Feuerwehren war eine gelungene Veranstaltung, bei der sich die Jugendlichen aller Wehren besser kennenlernen können“, so die Jugendleiterin. Unter anderem wurde auch ein Wochenende zur Kanufahrt ins Altmühltal unternommen.

Uwe Schreiter und Nathalie Schuster stellten die soliden Kassenberichte vor, bevor es zu den Neuwahlen der Vorstandschaft kam.

In einer kurzen Rede ließ Michaela Meier ihre 12-jährige Vorstandsstätigkeit Revue passieren und erwähnte unter anderem die Umbaumaßnahmen im Feuerwehrhaus, zahlreiche Veranstaltungen, Ausflüge und den Kontakt zum Freundschaftsverein. „Vielen Dank euch allen, die ihr gemeinsam mit mir unvergessliche Erinnerungen und Momente geschaffen habt, an die ich mich immer gerne zurückerinnern werde. Ich bin sehr stolz auf euch und noch stolzer ein Teil von euch sein zu dürfen“, verabschiedete sie sich vor den Neuwahlen.

Unter der Wahlleitung von Claudia Riemensperger, zweite Bürgermeisterin, ergab sich folgender neuer Vorstand: Erster Vorsitzender Daniel Keßler (neu), Zweiter Vorsitzender Alexander Schmid (neu), Kassier Uwe Schreiter (wiedergewählt), Schriftführerin Nadine Schuster (neu), Beisitzer Michael Rother (wiedergewählt), Beisitzerin Nathalie Schuster (neu), Beisitzerin Sarah Schreiter (neu). Auch die beiden Kassenprüfer Matthias Sturm und Michaela Meier wurden neu gewählt.

In einer emotionalen Rede dankte Kommandant Maximilian Franz Liepert der scheidenden Vorsitzenden für ihre Verdienste für die Feuerwehr. Der abschließende Dank galt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und Kassenprüfern: Zweiter Vorsitzender Roland Endraß (4 Jahre), Schriftführerin Christina Schmidbaur (4 Jahre), Beisitzer Bernhard Unger (14 Jahre), Kassenprüfer Gerhard Liepert (30 Jahre), Kassenprüfer Herbert Leichtle (18 Jahre).

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.