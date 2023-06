Unbekannter stiehlt in Ostendorf Mofa vor einem Mehrfamilienhaus

Obwohl der Besitzer sein Mofa der Marke Yamaha mit dem Lenkradschloss sichert, ist es am nächsten Morgen verschwunden.

Ein blaues Mofa der Marke Yamaha ist am Mittwoch in Ostendorf gestohlen worden. Der Besitzer hatte das Gefährt gegen 1.30 Uhr im Hof eines Mehrfamilienhauses an der Kindergartenstraße abgestellt.

Offenbar hatte der Täter das Lenkradschloss geknackt und das Mofa mitgenommen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 450 Euro. (thia)