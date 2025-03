Viele Anmeldungen für den Osterbasar und Hobbykünstlermarkt

Von Glas- und Seidenmalerei über selbstgemachte Kerzen zu Perlenarbeiten: beim Osterbasar und Hobbykünstlermarkt in der Staudenlandhalle in Fischach findet jeder etwas für sich. Über 100 Aussteller haben sich angemeldet. Diese Veranstaltung findet am Sonntag, 30. März, bereits zum 25. Mal statt. Anlässlich dieses Jubiläums kann man bei einer Tombola auch Gutes tun. Der Erlös wird an die „Kartei der Not“ und „Stille Hilfe Fischach“ gespendet. Zwischen 10 und 17 Uhr kann man, ohne Eintritt zu zahlen, durch die Reihen flanieren und dabei auch verschiedene Handwerke, wie Häkelarbeiten oder Eierbemalung, vor Ort bestaunen.

Für das leibliche Wohl sorgt in diesem Jahr die Veteranen- und Reservistenkameradschaft gemeinsam mit dem Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach. Im Foyer der Staudenlandhalle kann man sich kleine Speisen und Getränke schmecken lassen. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher steht vielleicht auch ein Besuch des Osterhasen an. (AZ)