„Die Welt könnte gut sein“: Osterbotschaft von Pfarrerin Sabine Dempewolf

"Lebt so, als sei Frieden, Heimat und Gemeinschaft möglich. Tut etwas dafür." Ein Gastkommentar von Pfarrerin Sabine Dempewolf von St. Paul.

„Ich hab geträumt – für immer Frühling“. So dichtete die Mannheimer Musikerin Soffie an einem kalten Wintertag. Sie drückt ihre Sehnsucht aus. Sie wünscht sich Wärme und ein gutes Leben: Es gibt Vanilleeis zum Nachtisch, keiner hungert, alle sitzen an einem Tisch zusammen, niemand ertrinkt im Mittelmeer, und das Gras ist grün. So ist Heimat. So ist Frühling.

Dieses Lied geht mir nicht aus dem Sinn. Ich sehe die Krokusse in meinem Garten und die Veilchen und staune über die Kraft, mit der die Natur mit jedem Tag bunter und lebensfroher wird. Und doch bin ich skeptisch: Es kann wieder kalt werden, die Gefahr von Frost ist nicht gebannt.

Pfarrerin Sabine Dempewolf betreut derzeit die evangelische Gemeinde Friedenskirche in Stadtbergen. Foto: Sabine Dempewolf

Ein zweites Lied: „Christ ist erstanden von der Marter alle“ – das ist ein Frühlingslied für die Seele. So singen Christinnen und Christen an Ostern. Mitten in der Nacht, wenn es noch dunkel ist. Und kalt. Wenn die Marter, die Leiden, die Ängste dieser Welt sie umgeben. Da singen wir: Christus hat alles Elend überwunden. Auch dieses Lied höre ich in Gedanken immer wieder. Mein Fahrradweg führt mich an einem Gedenkmarterl für einen Verkehrstoten vorbei. Der Kirchturm unserer evangelischen Kirche in Pfersee leuchtet seit inzwischen zwei Jahren jeden Abend für den Frieden in der Welt. Die Leiden der Welt sind groß.

So leben als wäre das gute Leben möglich

Beide Liedtexte sind weit entfernt von dem, was wir erleben: Es ist weder immer Frühling, noch ist der Schmerz vorbei. Trotzdem sind beide Lieder kraftvoll und wunderbar. Sie motivieren, so zu leben, als wäre das gute Leben möglich. Soffies eingängiges Stück ist zur Hymne auf den Demonstrationen für Menschlichkeit in diesen ersten Monaten des Jahres 2024 geworden. Die Melodie ist ein Ohrwurm, die Texte lassen schmunzeln und drücken die Sehnsucht danach aus, die Welt könnte gut sein.

Die alten Worte des Chorals geben Menschen seit vielen Jahrhunderten Kraft, mit eigenem und fremden Leid umzugehen. Christus ist auferstanden. Er lebt. Mit diesem Bild vor Augen, mit dem Klang eines fröhlichen Hallelujas im Ohr, setzen Menschen sich für das gute Leben ein. Sie beten für den Frieden, sie trösten die Traurigen, sie bieten Orte für Begegnung an.

Anfang März fand in der Kirche St. Paul die ökumenische Vesperkirche statt. „Alle an einem Tisch“ war das Motto. Es ist wahr geworden: alte und junge, wohlhabende und arme, Alleinlebende, Paare, Wohngemeinschaften und Familien, Menschen aus Pfersee und dem ganzen Landkreis saßen zusammen. Wir haben gegessen, geplaudert, uns gegenseitig vertraut. Manchmal gebetet, oft angepackt, zugehört oder gesungen. Und ganz viel tatkräftige Hilfe. So ist das Leben nicht immer – aber so war es im März zwei Wochen lang. Diese Erfahrung trägt alle, die dabei waren. Diese Erfahrung lässt es Frühling werden im Herzen und stärkt in der Kälte mancher Alltage. Sie gibt Kraft.

Manchmal wird schon jetzt alles neu

Die Vesperkirche, Soffies Lied und der Choral machen stark. Sie regen freundlich an: Lebt so, als sei Frieden, Heimat und Gemeinschaft möglich. Tut etwas dafür. Die Bibel erzählt, Jesus Christus habe gesagt: „Ich lebe und auch ihr sollt leben.“ Zuerst werden wir sterben. Das ist traurig. Schmerzhaft. Manchmal kaum auszuhalten. Und zugleich stärkt Jesus die Hoffnung und die Sehnsucht auf Leben. Soffie träumt am Abend von diesem Land, in dem für immer Frühling ist. Christen und Christinnen glauben an einen Gott, der den Tod überwindet. Manchmal wird jetzt schon alles neu. Wie im Frühling, oder ganz unerwartet anders und wunderbar.

Frohe Ostern wünscht Pfarrerin Sabine Dempewolf

Zur Person: Pfarrerin Sabine Dempewolf betreut noch bis Juni die evangelische Gemeinde Friedenskirche in Stadtbergen. Regulär arbeitet sie in St. Paul in Pfersee und bildet im Evangelischen Studienzentrum für Pfarrausbildung angehende Pfarrerinnen und Pfarrer aus.