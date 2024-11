Otmar Krumpholz kandidiert für die Freien Wähler für den Bundestag

Neben dem Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle möchte nun ein weiterer Landkreis-Vertreter für die Freien Wähler für ein Bundestagsmandat kandidieren: Es handelt sich dabei um Otmar Krumpholz aus Thierhaupten, den Präsidenten der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung. Die Personalie hat inzwischen der bayerische Digitalminister Fabian Mehring aus Meitingen bestätigt. Wie Mehring sagt, wird sich der Präsident der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV) für die Freien Wähler im Wahlkreis Augsburg-Land/Aichach bewerben. Der 46-jährige Verteidigungsexperte Otmar Krumpholz führt die Landesvereinigung der bayerischen Soldaten und Kameraden mit fast 1000 Ortsverbänden und 70.000 Mitgliedern in ganz Bayern seit 2022 als Präsident. Eben so lange amtiert Krumpholz als Vizepräsident des Zusammenschlusses der Reservisten-, Soldaten- und Traditionsvereinigungen mit etwa 260.000 Mitgliedern. Auch Berliner Gremien kennt Krumpholz bereits aus seinem Engagement im Beirat der deutschen Reservisten. Krumpholz tritt damit in den Wettbewerb um ein Direktmandat mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz aus Neusäß. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Otmar Krumpholz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FW Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis