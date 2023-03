Herdplatte löst fast einen Wohnungsbrand in Ottmarshausen aus

Eine 66-Jährige schaltet in Ottmarshausen aus Versehen um Mitternacht den Herd ein. Dadurch erhitzt sich die Abdeckplatte so stark, dass ein Toaster schmilzt.

Fast wäre es aus Versehen in der Nacht auf Donnerstag zu einem schlimmen Wohnungsbrand in Ottmarshausen gekommen. Eine 66-jährige Frau war gegen Mitternacht im Heckenweg an den Einschaltknopf ihres Herdes geraten.

Auf der Abdeckplatte aus Metall stand zu diesem Zeitpunkt ein Toaster. Nach und nach erhitzte sich die Abdeckung so stark, dass der Toaster anfing zu schmelzen. Glücklicherweise löste die Rauchentwicklung den Feuermelder aus. Der 76-jährige Ehemann lief daraufhin sofort in die Küche und zog den angeschmorten Toaster vom Herd. Dabei verbrannte er sich allerdings an den Händen und musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwei Feuerwehren rücken mit 50 Einsatzkräften in Ottmarshausen an

In der Zwischenzeit war auch die Feuerwehr alarmiert worden und insgesamt 50 Einsatzkräfte aus Ottmarshausen und Hammel rückten an. Da es nicht brannte, musste das Wohnanwesen lediglich gelüftet werden, das Haus blieb bewohnbar. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 200 Euro. (thia)