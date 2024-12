Kindergarten bleibt wegen Schimmelbefalls bis Januar geschlossen

Erst die Schule in Langweid, jetzt der Kindergarten in Ottmarshausen: Erneut bleibt eine Einrichtung für Kinder im Landkreis Augsburg geschlossen. Während in Langweid der Auslöser eine hohe Zahl von Erkrankungen war, liegt der Fall beim Kindergarten in Ottmarshausen mit drei Gruppen anders: Wie die Stadt Neusäß dem Landratsamt mitgeteilt hat, konnte im Kindergarten vom 6. bis 10. Dezember wegen Personalausfällen keine Betreuung angeboten werden. Am 10. Dezember teilte die Stadt dann mit, dass ein Schimmelbefall im Haus festgestellt wurde und die Einrichtung daher vorerst geschlossen werden muss. Ein Betrieb in den Räumlichkeiten der Kita ist seitens der Stadt Neusäß wieder ab dem 7. Januar 2025 angedacht, heißt es aus dem Landratsamt.

Völlig überraschend kommt die Entwicklung nicht: Bereits auf der Bürgerversammlung in Hammel im November hatten Eltern einen „gewissen Renovierungsstau“ in dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude angesprochen und die Hinzuziehung eines Baubiologen gefordert. Die Eltern hatten unter anderem nicht ausreichend verspachtelte Löcher im Mauerwerk sowie Flecken und Abplatzungen an einer Wand angesprochen. Auch Bürgermeister Richard Greiner hatte an diesem Abend zugegeben, dass die aufgezeigten Mängel durch den Techniker der Stadt bestätigt worden seien und nachgearbeitet werden solle.