Maibaumfreunde Schlipsheim freuen sich über das vergangene Jahr

Sehr zufrieden mit dem abgelaufenen Vereinsjahr 2024 zeigte sich die Vorstandschaft der Maibaumfreunde Schlipsheim bei der Jahreshauptversammlung in der Taverne Milos in Ottmarshausen. Erster Vorsitzender Herbert Assum konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, in dem eine Mitgliederzahl von 406 erreicht wurde. Nicht nur dies gab Anlass zur Freude, sondern auch, dass 25 Mitglieder für 25-jähriges und sieben Mitglieder für 40-jähriges Jubiläum geehrt werden durften. Im Rahmen der Versammlung waren einige Mitglieder anwesend und wurden für langjährige Zugehörigkeit geehrt: Herbert Assum (1. Vorsitzender), Andreas Golling (25 Jahre), Nadine Waldner (2. Vorsitzende), Karlheinz Assum (40 Jahre), Karin Assum (Kassiererin), Susanne Assum (40 Jahre), Artur May (40 Jahre), Alfred Schreiegg (25 Jahre), Thomas Müller (25 Jahre), Sandra Böck (Schriftführerin), Max Schwendner (Beisitzer) Fehlend auf dem Bild: Otto Kallart (40 Jahre). Abschließend freuen sich die Maibaumfreunde Schlipsheim nun auf eine weitere erfolgreiche Saison 2025, die mit dem 1. Mai ab 9 Uhr den Höhepunkt findet (Festort: Zusamstraße in Schlipsheim).

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.