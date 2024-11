Offener Stammtisch der Grünen zum Hochwasserschutz am 19. November in Ottmarshausen

Hochwasserereignisse werden immer häufiger. Experten sind sich einig: Schuld daran ist der Klimawandel, die Versiegelung der Böden und eine Änderung der Flussläufe. Doch wie können Kommunen sich schützen? Welche Maßnahmen sind jetzt erforderlich? Und was können Bürger und Kommunen tun? Darüber will der Ortsverband der Grünen in Neusäß in einem offenen Stammtisch mit Interessierten ins Gespräch kommen. Als Referentin ist Maria Wißmiller eingeladen; sie ist Sprecherin der Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie von Bündnis 90/Die Grünen. Die Umweltpolitikerin wird unter anderem zum natürlichen Hochwasserschutz informieren. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 19. November, von 19 bis 21 Uhr, in der Sportgaststätte in Ottmarshausen (Aystetter Straße 21) statt. Der Eintritt ist frei. (AZ)

