Gefällte Buche in Ottmarshausen offenbart eine Überraschung

Nach der Fällung der Buche im Zentrum von Ottmarshausen in der Mühlbachstraße/Ecke Roggenstraße wurde das Ausmaß des Pilzbefalls erst richtig ersichtlich: Der gesamte Kern des Baumstamms ist durch den Pilz marode und instabil geworden. „So war der Zeitpunkt der Fällung genau richtig, da das jetzt sichtbare Schadbild auf eine beginnende mangelnde Standfestigkeit hindeutet“, erklärte der Bürgermeister von Neusäß, Richard Greiner.

Wie kommt das Objekt in den Ottmarshauser Baum?

Was zur Überraschung der Stadtverwaltung auch ersichtlich wurde: Ein ähnlich wie ein Projektil aussehendes Objekt trat im Inneren des Stamms zutage. Wenn man die Jahresringe des Baumes zählt, müsste es vor etwa 30 Jahren dort eingetreten sein. (AZ)