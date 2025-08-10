Icon Menü
In der gefällten Buche in Ottmarshausen steckt eine Art Projektil

Neusäß

Gefällte Buche in Ottmarshausen offenbart eine Überraschung

Nach der Baumfällung in Ottmarshausen zeigt sich nicht nur, dass der Baum einen massiven Pilzbefall hatte, sondern auch, dass noch etwas anderes im Stamm steckt.
    Blick auf den Stamm der gefällten Buche in Ottmarshausen. Dort ist zum einen der Pilzbefall ersichtlich. Der rote Pfeil zeigt zudem an, wo ein Projektil ähnliches Objekt entdeckt wurde - das wohl vor 30 Jahren in den Stamm eingedrungen ist.
    Blick auf den Stamm der gefällten Buche in Ottmarshausen. Dort ist zum einen der Pilzbefall ersichtlich. Der rote Pfeil zeigt zudem an, wo ein Projektil ähnliches Objekt entdeckt wurde - das wohl vor 30 Jahren in den Stamm eingedrungen ist. Foto: Tiefbauamt Neusäß

    Nach der Fällung der Buche im Zentrum von Ottmarshausen in der Mühlbachstraße/Ecke Roggenstraße wurde das Ausmaß des Pilzbefalls erst richtig ersichtlich: Der gesamte Kern des Baumstamms ist durch den Pilz marode und instabil geworden. „So war der Zeitpunkt der Fällung genau richtig, da das jetzt sichtbare Schadbild auf eine beginnende mangelnde Standfestigkeit hindeutet“, erklärte der Bürgermeister von Neusäß, Richard Greiner.

    Wie kommt das Objekt in den Ottmarshauser Baum?

    Was zur Überraschung der Stadtverwaltung auch ersichtlich wurde: Ein ähnlich wie ein Projektil aussehendes Objekt trat im Inneren des Stamms zutage. Wenn man die Jahresringe des Baumes zählt, müsste es vor etwa 30 Jahren dort eingetreten sein. (AZ)

    1 Kommentar
    Matthäus Lachenmeir

    Während meiner Lehre als Schreiner ab 1948 hatten wir öfter Ausfälle an Kreissäge oder Fräser wenn es wieder einmal "funkte" und schrille Töne ein Stahlmantelgeschoß aus dem Krieg signalisierte.

